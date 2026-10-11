توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، اليوم (الأحد)، على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، مع استمرار فرص تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع احتمالية جريان السيول، فيما تكون فرص الأمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة حائل.

ضباب على المناطق الساحلية

وأشار التقرير إلى استمرار فرص تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، وكذلك الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، ما قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

رياح نشطة وأمواج تتجاوز مترين في البحر الأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر الأحمر، توقّع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، بسرعة تتراوح بين 12 و32 كيلومتراً في الساعة، وقد تتجاوز 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

أما على الجزء الأوسط، فتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 8 و28 كيلومتراً في الساعة، فيما تهب على الجزء الجنوبي رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، تتحول مساءً إلى جنوبية شرقية إلى شرقية، بسرعة تتراوح بين 15 و38 كيلومتراً في الساعة، وقد تتجاوز 50 كيلومتراً في الساعة أثناء العواصف الرعدية.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر على الجزء الأوسط، وبين نصف متر ومتر ونصف على الجزأين الشمالي والجنوبي، وقد يتجاوز مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وتكون حالة البحر خفيفة الموج على الجزء الأوسط، وخفيفة إلى متوسطة الموج، قد تصل إلى مائجة، مع نشاط السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء المتأثرة.

حالة البحر في الخليج العربي

وفي الخليج العربي، توقّع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، بسرعة تتراوح بين 10 و35 كيلومتراً في الساعة، وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف على الجزء الشمالي، وبين نصف متر ومتر على الجزء الجنوبي، فيما تكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج شمالاً، وخفيفة الموج جنوباً.