فاجأت الفنانة المصرية هالة صدقي جمهورها بإعلان اختيارها متابعة مسلسل الفنان المصري محمد رمضان في موسم دراما رمضان 2027، على حساب العمل الجديد للفنان المصري أحمد العوضي، في تصريحات أثارت الاهتمام، بالتزامن مع استعداد النجمين للمنافسة الرمضانية المقبلة.



لماذا فضّلت هالة صدقي محمد رمضان؟

وأعلنت هالة صدقي تفضيلها مسلسل «عشماوي» لمحمد رمضان، على مسلسل «سلطان الديب» الذي يخوض به أحمد العوضي الموسم المقبل، مبررة موقفها بأن رمضان بدأ مشواره الفني قبل العوضي بسنوات طويلة.

وقالت: «هشوف مسلسل محمد رمضان، لأنه بدأ قبل العوضي بسنوات طويلة، ومع كل الاحترام والتقدير للعوضي والنجاحات اللي بيقدمها، إلا أن الأسبقية والاحترام دائمًا للأسبق».



موقفها من الزواج

وفي سياق آخر، كشفت الفنانة عن عدم ممانعتها الارتباط برجل عراقي، مشيدةً بما يتمتع به من شهامة ورجولة وغيرة حميدة، ومؤكدةً أن الجنسية ليست عائقاً أمام هذه الخطوة.



الحنان أهم من الأموال والهدايا

وعن مواصفات شريك حياتها، أوضحت هالة صدقي أن الماديات لا تمثل أولوية لديها، وأنها لا تنتظر هدايا باهظة الثمن، بقدر ما تبحث عن الحنان والاهتمام، قائلةً: «كل ما أتمناه وأبحث عنه هو أن يكون شخصاً حنوناً على فقط».



تعاون سابق

وجمعت هالة صدقي بمحمد رمضان تجربة درامية سابقة من خلال مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عُرض في موسم رمضان 2023، وقدمت خلاله شخصية «الملكة صفصف»، والدة جعفر العمدة، في العمل الذي حقق انتشاراً واسعاً وقت عرضه.

أعماله في رمضان 2027

يعود محمد رمضان إلى سباق دراما رمضان 2027 بمسلسل «عشماوي»، بعد غياب ثلاثة أعوام، بمشاركة باسم سمرة وانتصار وآخرون، والعمل من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج بيتر ميمي.