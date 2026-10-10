أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قائد ألوية العمالقة، اللواء عبدالرحمن صالح المحرمي «أبو زرعة»، أن القوات المسلحة حققت مواقف مشرفة في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية، مشدداً على مواصلة المعركة لاستعادة الدولة وتحرير البلاد وحماية أمن المنطقة.

وقال المحرمي، في رسالة وجهها إلى أبناء الشعب اليمني وأبطال القوات المسلحة المرابطين في جبهات القتال، من الساحل الغربي وباب المندب إلى مختلف جبهات المواجهة، إن القوات المسلحة الجنوبية قدمت نماذج في البسالة والثبات، وأسقطت أوهام المليشيا الحوثية، مؤكداً أن مواقفها ستظل شاهدة على نصرة المظلوم والتصدي للمشروع الإيراني.

ودعا المحرمي المقاتلين إلى مواصلة الصمود والثبات في ميادين المواجهة، لافتاً إلى أن معركة استعادة الدولة وتحرير البلاد من المليشيا الحوثية تتطلب إرادة صلبة وعزيمة لا تلين حتى تحقيق الأهداف المنشودة.

وثمّن المحرمي مواقف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن اليمنيين والتحالف يخوضون معركة مشتركة ويتقاسمون التضحيات في خندق واحد، لتحقيق الأهداف المشتركة.