تحوّلت مناطق ريفية قرب مطار ميونيخ في ألمانيا إلى ساحة لعملية بحث واسعة، بعدما أثارت مشاهدات حيوان غامض يُشتبه في أنه «بوما» حالة من الاستنفار الأمني، دفعت الشرطة إلى الاستعانة بمروحيات وطائرات مسيّرة مزودة بكاميرات حرارية، من دون أن تنجح حتى الآن في العثور عليه أو تأكيد هويته.

وامتدت عمليات البحث إلى منطقة نوتسينغيرموس، قرب بلدة أوبر دينغ في ولاية بافاريا، حيث استخدمت الشرطة تقنيات التصوير الحراري لمسح المنطقة من الجو، بعدما توقفت عمليات التمشيط الأرضية مع حلول الظلام. لكن الجهود لم تسفر عن أي دليل جديد يؤكد وجود الحيوان المفترس.

كاميرات المراقبة تزيد الغموض

وفي تطور زاد المشهد التباساً، استُدعيت مروحية للتحقق من حيوان رصده موظف في شركة أمن عبر إحدى كاميرات المراقبة، بعدما بدا وكأنه حيوان غير مألوف. لكن الفحص الأولي أشار إلى أنه ليس قطاً كبيراً، وأنه قد يكون مجرد قطة منزلية.

وتعود بداية القصة إلى مساء الثلاثاء الماضي، عندما رصد صياد حيواناً غامضاً باستخدام جهاز للرؤية الليلية، وتمكن من تصويره. وبعد مراجعة التسجيل، رأى خبير أن الحيوان قد يكون بوما، إلا أن السلطات المحلية في منطقة إردينغ أكدت أن هويته لم تُحسم بعد، وأن الصور لا تزال تخضع للتحليل.

ولا تزال أسباب ظهور الحيوان ومصدره مجهولين، في ظل عدم العثور على أي مؤشرات إلى وجود سيرك أو منشأة لإيواء الحيوانات المفترسة في المنطقة يمكن أن يكون قد هرب منها.

تحذيرات للسكان

ومع استمرار البحث، دعت السلطات السكان إلى توخي الحذر والإبلاغ فوراً عن أي مشاهدة محتملة للحيوان أو معلومات قد تساعد في تحديد موقعه.

كما نصحت أصحاب الكلاب بعدم تركها تتجول بحرية، وشددت على ضرورة مراقبة الأطفال الصغار وعدم تركهم يلعبون من دون إشراف.

ورغم الاستنفار، لا تزال فرضية وجود بوما طليق غير مؤكدة، فيما تواصل السلطات التعامل مع البلاغات بحذر إلى حين التوصل إلى دليل قاطع يكشف حقيقة الحيوان.

حيوانات غامضة

وليست هذه المرة الأولى التي تقود فيها مشاهدة حيوان مجهول إلى عمليات بحث واسعة في ألمانيا. ففي عام 2023، أمضت الشرطة والصيادون نحو 30 ساعة في تمشيط منطقة كلاينماخنو قرب برلين، بحثاً عن لبؤة شوهدت في المنطقة، قبل أن ترجح التحقيقات أن الحيوان لم يكن سوى خنزير بري.

وفي عام 2025، تكررت حالة الالتباس قرب بحيرة غايزلتالزيه في ولاية ساكسونيا-أنهالت، بعدما أُبلغ عن مشاهدة حيوان يُعتقد أنه بوما. لكن خبيراً رجح لاحقاً أن يكون الحيوان قطة منزلية، لتعود الشكوك بشأن هوية الحيوانات الغامضة وتثير التساؤلات مجدداً.