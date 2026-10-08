تحدثت الفنانة المصرية شيرين عن عدد من المحطات الفنية والشخصية التي شكلت جانباً مهماً من مسيرتها، كاشفة تفاصيل سبب اعتذارها عن المشاركة في فيلم «الإرهابي» مع الفنان عادل إمام، إلى جانب الأسباب التي دفعتها إلى عدم خوض تجربة الزواج مجدداً بعد الانفصال.

موقف مفاجئ أمام عادل إمام

استعادت شيرين تفاصيل عرض الفنان عادل إمام عليها تقديم شخصية «جورجيت» في فيلم «الإرهابي»، موضحة أن قرار اعتذارها عن الدور جاء بشكل مفاجئ، بعدما راودها شعور بأن الشخصية لم تعد تتناسب مع مرحلتها العمرية في ذلك الوقت.

وأوضحت أنها كانت في طريقها إلى مغادرة المكان عقب اللقاء، لكنها عندما نظرت إلى نفسها في مرآة المصعد، أعادت التفكير في الأمر، قبل أن تقرر العودة والاعتذار عن المشاركة في الفيلم.

وأشارت إلى أن الشخصية كانت، من وجهة نظرها، أكثر ملاءمة لها قبل نحو 20 عاماً، لكنها لم تشعر بأنها قادرة على تقديمها بالشكل الذي كانت تتصوره، لذلك فضلت الاعتذار عن الدور بدلاً من خوض تجربة لم تكن مقتنعة بها.

«التوقيت» يحسم قرارات الفنان

وأكدت شيرين في تصريحات تلفزيونية أن هذه التجربة رسخت لديها قناعة بأن نجاح أي دور لا يرتبط بقيمته الفنية فقط، وإنما بتوقيت عرضه ومدى ملاءمته للمرحلة التي يعيشها الفنان.

وترى أن الاعتذار عن عمل فني لا يعني بالضرورة ضياع فرصة، فقد يكون أحياناً قراراً نابعاً من رؤية الفنان لنفسه وقدرته على تقديم الشخصية بالشكل الذي يرضيه.

ابنتها وراء قرار عدم الزواج

وعلى المستوى الشخصي، كشفت شيرين أن ابنتها كانت أحد أهم الأسباب التي دفعتها إلى عدم التفكير في الزواج مجدداً بعد الانفصال، موضحة أنها لم تكن ترغب في وجود رجل غريب داخل المنزل أو أن يؤثر الارتباط الجديد في علاقتها بابنتها.

وأوضحت أنها كانت حريصة على أن تظل متاحة لابنتها في مختلف الظروف، ولم تكن تريد أن تجد نفسها أمام مسؤوليات زوجية قد تتعارض مع حاجاتها أو دورها تجاه ابنتها.

ارتباط بسبب الشائعات

كما تحدثت شيرين عن تجربة سابقة دخلت خلالها في ارتباط بدافع التخلص من الشائعات والأقاويل التي تحيط بحياة الفنانين، لكنها اكتشفت لاحقاً أن هذا السبب لم يكن كافياً لاتخاذ قرار يتعلق بحياتها الخاصة.

وأكدت أن التجربة غيرت نظرتها إلى الزواج، وجعلتها تدرك أن الارتباط لا ينبغي أن يكون وسيلة لمواجهة كلام الناس، وإنما قراراً شخصياً قائماً على القناعة والرغبة الحقيقية في خوض هذه الخطوة.

آخر أعمالها

يشار إلى أن شاركت شيرين في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2026 من خلال مسلسل «بابا وماما جيران»، الذي جمع كل من أحمد داود وميرنا جميل، ميمي جمال، محمد محمود، ومحمود حافظ، جان رامز، ومن إخراج محمود كريم.