لم تتوقع المعجبة اللبنانية أن تفتح كلماتها البسيطة أبواباً مغلقة، بعدما أعلنت بيأس طريف استعدادها للزواج ممن يوفر لها تذكرة لحفل الفنان فضل شاكر المرتقب في الرياض. السيدة التي أنهت استعدادات سفرها من تأشيرة وحجوزات فندقية وطيران، وجدت نفسها في مأزق حقيقي عقب نفاد التذاكر بالكامل بعد انتظار دام 14 عاماً لرؤية فنانها المفضل، لتطلق استغاثتها الشهيرة بأنها «بنت قنوعة» ولا تريد سوى تذكرة واحدة.

الرسالة التي حملت طابعاً عفوياً لم تمر مرور الكرام، إذ وصلت سريعاً إلى محمد فضل شاكر، نجل الفنان، الذي قرر تفكيك الأزمة بطريقة لطيفة عبر حسابه على إنستغرام، مؤكداً لها أن تذكرتها أصبحت جاهزة بعبارة «تكرم عينك.. لا تنهاري ولا تنقهري بتنوري»، وهو التصرف الذي حصد تفاعلاً واسعاً وأشعل منصات التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا الموقف بالتزامن مع الإقبال الجماهيري غير المسبوق على عودة فضل شاكر إلى المسرح بعد غياب طويل، حيث جرى الإعلان عن إضافة ليلة غنائية ثانية يوم 23 أكتوبر على مسرح أبو بكر سالم، بعد نفاد تذاكر الحفلة الأولى سريعاً، وذلك تلبيةً للرغبة الهائلة للجماهير التي تتسابق لحجز مقاعدها في العودة التاريخية للفنان إلى جمهوره من بوابة موسم الرياض.