فرض الفنان اللبناني فضل شاكر حضوره بقوة في موسم الرياض، بعدما نفدت تذاكر حفله الأول خلال دقائق من طرحها للبيع، في إقبال جماهيري دفع الجهة المنظمة إلى إضافة ليلة ثانية استجابةً للطلب المتزايد.

ليلة ثانية بعد نفاد التذاكر

ويحيي فضل شاكر أمسيته الأولى في 22 أكتوبر الجاري على مسرح أبو بكر سالم، قبل أن يلتقي جمهوره في ليلة إضافية على المسرح نفسه في 23 أكتوبر، على أن يبدأ طرح تذاكر الحفل الإضافي اليوم عبر المنصات المخصصة لذلك.

«عودة الغايب» إلى المسرح

وتأتي الأمسيتان ضمن فعاليات موسم الرياض، وتحملان عنوان «عودة الغايب»، في عودة مرتقبة لفضل شاكر إلى الحفلات الجماهيرية بعد غياب طويل.

وتضمنت تذاكر الحفل الأول ثلاث فئات سعرية، تراوحت بين 475 و950 ريالًا، بواقع 950 ريالًا للفئة الأولى، و695 ريالًا للفئة الثانية، و475 ريالًا للفئة الثالثة.

ومن المنتظر أن يقدم فضل شاكر خلال الحفل باقة من أبرز أغنياته التي حققت حضورًا واسعًا لدى الجمهور العربي، إلى جانب عدد من أعماله الحديثة، في أمسية تستعيد محطات بارزة من مسيرته الفنية.

أول ظهور في الرياض

وقبل حفله المرتقب، ظهر فضل شاكر في مقطع فيديو من الرياض، برفقة صديقه وائل السعدي، في أول ظهور له بالمملكة استعدادًا لحفله ضمن فعاليات موسم الرياض.

ووجّه فضل شاكر خلال الفيديو التحية إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، قائلًا: «يسعدلي مساك أبو ناصر، هينا إحنا عندك في الرياض، تحياتي يا كبير».