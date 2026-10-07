دشّن المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة والأطفال التخصصي بجدة، الدكتور سامر بن إبراهيم أسرة، فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي في مجمع الملك عبدالله الطبي، أحد مكونات تجمع جدة الصحي الثاني، تحت شعار «دربك وردي»، وذلك بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي «الشهر الوردي»، الذي يُقام خلال شهر أكتوبر من كل عام.

وتأتي الفعاليات انطلاقةً لبرنامج توعوي يستمر حتى نهاية شهر ديسمبر، بالتنسيق مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بسرطان الثدي، والتأكيد على أهمية الكشف المبكر ودوره في اكتشاف المرض في مراحله الأولى.

وتركز الحملة على التعريف بفحص الماموجرام وأهميته في الكشف المبكر عن سرطان الثدي، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة وسبل الوقاية، والأعراض التي تستدعي الانتباه، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتشجيع المستفيدات على الاستفادة من خدمات الفحص والكشف المبكر.

وتضمنت الفعاليات عدداً من الأركان التوعوية والتثقيفية بمشاركة فرق التوعية والتثقيف الصحي، والبرامج الصحية، ونموذج الرعاية الصحية، والمراكز الصحية، وقسم الأشعة، والتغذية العلاجية، والخدمة الاجتماعية، والجراحة العامة، والصحة النفسية؛ حيث تناولت التعريف بعوامل الوقاية وتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، وشروط الفحص المبكر، وآلية إجراء فحص الماموجرام وأهميته، إلى جانب تقديم معلومات وحقائق حول الاكتشاف المبكر ودوره في رفع فرص نجاح العلاج والتعامل مع المرض في مراحله الأولى.

كما شملت الأركان التعريف بمواقع إجراء فحوصات الماموجرام وخدمات الكشف المبكر، والتوعية بأهمية الدعم النفسي والاجتماعي، ودور التكامل بين مختلف التخصصات الصحية في تقديم رعاية شاملة للمستفيد خلال رحلة العلاج.

وتسعى الحملة إلى رفع مستوى الوعي بسرطان الثدي، وتعزيز ثقافة الكشف المبكر، ونشر السلوكيات الصحية، والتعريف بعوامل الخطورة وطرق الوقاية، بما يسهم في دعم صحة المجتمع وتحسين جودة الحياة.