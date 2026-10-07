صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي أن الاعتداءات الوحشية من الميليشيا الحوثية الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة والتي كان آخرها استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار أبها الدولي لم ولن تمر دون حساب، وعليه فقد نفذت القوات المشتركة للتحالف هجوماً شاملاً تضمن تدمير ما مجموعه 82 هدفاً عسكرياً مشروعاً تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية في محافظات صعدة، الحديدة، الجوف، مأرب وشملت مجموعة الأهداف مصادر التهديد للصواريخ الباليستية بعدد 11 مخزناً للصواريخ الباليستية بمناطق جبلية في صعدة، ومراكز للقيادة والسيطرة ومنظومات الاتصالات ومخازن صواريخ وأسلحة ومقرات للمجاميع الحوثية الإرهابية.