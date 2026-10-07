تتلقى الدكتورة مشاعل بنت حمود القثامي التهاني والتبريكات بمناسبة حصولها على شهادة «خبير محترف في القطاع غير الربحي»، في إنجاز يعكس ما تتمتع به من خبرة وكفاءة في مجال القطاع غير الربحي.
تتلقى الدكتورة مشاعل بنت حمود القثامي التهاني والتبريكات بمناسبة حصولها على شهادة «خبير محترف في القطاع غير الربحي»، في إنجاز يعكس ما تتمتع به من خبرة وكفاءة في مجال القطاع غير الربحي.
Dr. Mishaal bint Hamoud Al-Quthami is receiving congratulations and best wishes on the occasion of obtaining the "Professional Expert in the Non-Profit Sector" certificate, an achievement that reflects her expertise and competence in the field of the non-profit sector.