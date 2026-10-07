تتلقى الدكتورة مشاعل بنت حمود القثامي التهاني والتبريكات بمناسبة حصولها على شهادة «خبير محترف في القطاع غير الربحي»، في إنجاز يعكس ما تتمتع به من خبرة وكفاءة في مجال القطاع غير الربحي.