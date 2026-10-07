سجلت كينيا أول إصابة مؤكدة وأول وفاة بمرض إيبولا في تاريخها، بعد وفاة مواطن كيني في العاصمة نيروبي إثر إصابته بفايروس «بونديبوغيو» أحد أنواع الفيروسات المسببة لمرض إيبولا، فيما كثفت السلطات الصحية إجراءاتها لاحتواء أي انتقال محتمل للعدوى، وبدأت تتبع عشرات المخالطين، بينهم أفراد من أسرته وعاملون صحيون وركاب وطاقم الرحلة الجوية التي أقلته إلى البلاد.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الحالة وافدة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تشهد تفشياً واسعاً للفايروس، مشيرة إلى أنها تعمل مع الحكومة الكينية لتعزيز الترصد الوبائي والتحقيق في الحالة ومراقبة المخالطين وتشديد الفحص في نقاط الدخول عالية الخطورة.

تعقب 28 مخالطاً و27 شخصاً على الرحلة

وأعلنت السلطات الصحية تحديد 28 مخالطاً حتى الآن، بينهم أفراد من أسرة المتوفى وعاملون صحيون شاركوا في رعايته. وتعمل السلطات كذلك على تعقب 23 راكباً وأربعة من أفراد طاقم الطائرة التي سافر على متنها من أوغندا إلى نيروبي، مع اتخاذ ترتيبات لمتابعة الأشخاص الذين يُقيّم أنهم معرضون للخطر ووضعهم في الحجر المناسب.

وأفادت وزارة الصحة الكينية بأن المخالطين سيخضعون للمراقبة لمدة 21 يوماً ضمن الإجراءات الرامية إلى اكتشاف أي إصابات محتملة في وقت مبكر ومنع انتقال الفايروس.