ضبطت شرطة منطقة الرياض امرأة ظهرت في محتوى مرئي تضمن المساس والتطاول على الثوابت والقيم الدينية، وجرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة.
شرطة الرياض تضبط امرأة لتطاولها على الثوابت والقيم الدينية في محتوى مرئي
6 أكتوبر 2026 - 21:22 | آخر تحديث 6 أكتوبر 2026 - 21:22
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«عكاظ» (الرياض)
The Riyadh region police arrested a woman who appeared in a video content that involved undermining and insulting religious constants and values. She has been detained, and legal actions have been taken against her, and she has been referred to the Public Prosecution.