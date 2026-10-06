ضبطت شرطة منطقة الرياض امرأة ظهرت في محتوى مرئي تضمن المساس والتطاول على الثوابت والقيم الدينية، وجرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة.