توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة، اليوم (الثلاثاء)، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع احتمالية جريان السيول.

وأوضح المركز، في تقريره اليومي عن حالة الطقس، أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

كما أشار إلى عدم استبعاد تكوّن الضباب على الأجزاء الساحلية من مناطق الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

رياح تتجاوز 50 كم/ساعة في البحر الأحمر

وعن حالة البحر الأحمر، توقّع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 20 و45 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كيلومتراً في الساعة على الجزء الأوسط.

أما على الجزء الجنوبي فتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كيلومتراً في الساعة، وتصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين على الجزء الشمالي، وبين نصف متر ومتر ونصف ويصل إلى مترين على الجزء الأوسط، فيما يتجاوز مترين على الجزء الجنوبي بالتزامن مع السحب الرعدية الممطرة.

وتكون حالة البحر متوسط الموج شمالاً، وخفيفاً إلى متوسط الموج في الجزء الأوسط، فيما يصل إلى مائج جنوباً مع السحب الرعدية.

الخليج العربي خفيف الموج

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كيلومتراً في الساعة على الجزء الجنوبي.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر، فيما تكون حالة البحر خفيفة الموج.