اعتمدت الجهات المختصة، القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، وذلك بتعديل الفقرة (3) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل، لتصبح: «تعد خدمته متصلة في ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المشرفة (السلف) قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات لفترة الخدمة التي قضاها العامل لديها قبل الانتقال وتحتسب على أساس الأجر الأخير، أما قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات اللاحقة تتحملها الجهة المحول إليها (الخلف) وتحتسب على أساس الأجر الأخير، وذلك وفق آلية تصدر بقرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، بعد التنسيق مع وزارتي المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية».