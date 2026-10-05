حسمت الفنانة المصرية نادية الجندي موقفها من الانتقادات التي تطالها خلال الفترة الماضية على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لا تمنحها مساحة للتأثير في حياتها أو مسيرتها الفنية، في ظل ما وصفته بوجود حملات تستهدف الناجحين لأغراض شخصية، مشددة على أنها تتعامل مع ما يوجه إليها بثقة وتجاهل.

لا أسمح بالآراء السلبية

وقالت نادية الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، إنها تعيش حالة من التصالح مع نفسها، ولا تحمل ضغينة تجاه أي شخص، موضحة: «أنا ست متصالحة مع نفسي ومعنديش غل ولا حقد، وثقتي بنفسي وبربنا كبيرة».

وأوضحت أن هذه الثقة تجعلها أكثر قدرة على تجاوز الانتقادات والهجوم الذي قد تتعرض له، مؤكدة أنها لا تسمح للآراء السلبية بأن تؤثر في اختياراتها أو تدفعها إلى التراجع عن مواصلة مشوارها.

حملات مدفوعة ضد الناجحين

وتحدثت نادية الجندي عن بعض الأساليب التي ترى أنها تستهدف الشخصيات الناجحة، قائلة: «بقى في أغراض شخصية وأساليب غير شرعية لتدمير الناجح عن طريق حملات مدفوعة».

وأكدت أنها لا تتأثر بهذه الحملات، وتفضل التركيز على حياتها وأعمالها بدلاً من الدخول في صراعات أو الانشغال بالرد على كل ما يثار حولها، مشددة على تمسكها بثقتها بنفسها واستمرارها في مسيرتها الفنية.

وكانت كرمت إدارة مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية الفنانة المصرية نادية الجندي، ضمن فعاليات الدورة السادسة من المهرجان، التي أقيمت خلال الفترة من 3 إلى 7 أكتوبر 2026، تقديراً لمسيرتها الفنية الممتدة وإسهاماتها البارزة في السينما المصرية والعربية.

أكثر من 60 فيلماً في مشوارها

تمتد مسيرة نادية الجندي لأكثر من خمسة عقود، وقدمت خلالها أكثر من 60 فيلماً، من أبرزها «الباطنية»، و«وكالة البلح»، و«المدبح»، و«خمسة باب»، و«شهد الملكة»، و«الإرهاب»، إلى جانب «مهمة في تل أبيب»، و«حكمت فهمي»، و«امرأة هزت عرش مصر».