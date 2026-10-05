خسر منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت مساء (الأحد)، على استاد القاهرة الدولي.

غياب صلاح

وتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة غيابات منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، إذ اكتفى بخوض شوط واحد أمام أنغولا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، قبل استبعاده من مواجهة جنوب السودان بسبب أرضية الملعب «الترتان».

خطأ فادح من شوبير

جاء هدف جنوب أفريقيا عن طريق بوسو ديثيجاني، مستغلاً خطأ فادحاً من مصطفى شوبير، ثم راوغ المدافع حسام عبد المجيد وسدد الكرة في الشباك بعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

وكثف منتخب مصر محاولاته عن طريق حمزة عبدالكريم وإبراهيم عادل لإدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، لكن دفاع جنوب أفريقيا وحارس المرمى منعا أصحاب الأرض من الوصول إلى الشباك.

نتائج منتخب مصر

وخاض منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن ثلاث مباريات خلال فترة التوقف الدولي الحالية، إذ تعادل أمام أنغولا دون أهداف في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، ثم اكتسح جنوب السودان بخماسية نظيفة في الجولة الثانية، قبل أن يتلقى خسارة ودية أمام جنوب أفريقيا في ختام معسكره.