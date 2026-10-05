ضربت سلسلة من الزلازل المتتالية مناطق في جنوب تركيا، (الأحد)، شعر بها سكان مناطق في شمال سورية، فيما بلغت قوة أكبر الهزات 5.2 درجات، وسط تحركات من فرق الطوارئ التركية للتأكد من عدم وقوع أضرار أو إصابات.

وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، بدأت الهزات القوية عند الساعة 2:19 ظهراً بالتوقيت المحلي، عندما سجل زلزال بقوة 4.8 درجات مركزه منطقة سايمبيلي بولاية أضنة وعلى عمق 7.99 كيلومتر.

وبعد نحو 17 دقيقة، عند الساعة 2:36 ظهراً، تعرضت المنطقة لهزة ثانية بقوة 4.9 درجات وعلى عمق 8.67 كيلومتر، قبل أن تسجل المنطقة بعد دقائق الهزة الأقوى التي بلغت 5.2 درجات عند الساعة 2:43 ظهراً وعلى عمق نحو 7 كيلومترات.

5 هزات يشعر بها سكان سورية

وأعلن المركز الوطني للزلازل في سورية أن محطات الرصد التابعة له سجلت خمس هزات أرضية رئيسية خلال (الأحد)، جميعها في جنوب تركيا، وشعر بها سكان مناطق في الشمال السوري.

وأوضح المركز أن الهزات الثلاث الأولى وقعت خلال أقل من نصف ساعة بعد الثانية ظهراً، قبل تسجيل هزتين إضافيتين مساءً، الأولى عند الساعة 7:00 والثانية عند الساعة 8:28 مساءً.

وأشار إلى اختلاف طفيف في تقديرات قوة ومواقع الهزات بين بيانات شبكات الرصد السورية والتركية، إذ قدر المركز السوري قوة الهزات الثلاث الأولى بـ4.4 و4.4 و4.6 درجات، فيما سجلتها «آفاد» التركية بقوة 4.8 و4.9 و5.2 درجات.

«سرب زلزالي»

ووصف المركز الوطني للزلازل في سورية النشاط المسجل بأنه «سرب زلزالي» يقع ضمن نطاق تكتوني نشط على امتداد فالق شرق الأناضول والبنى الصدعية المرتبطة به.

وأوضح أن البيانات تشير إلى تفريغ تدريجي للإجهاد التكتوني المتراكم في المنطقة، مرجحاً أن يتجه النشاط إلى التراجع تدريجياً خلال فترة تتراوح بين 24 و48 ساعة، ما لم تقع هزة جديدة تتجاوز قوتها 5.2 درجات.

لا خسائر حتى الآن

من جانبها، دفعت السلطات التركية بفرقها لإجراء عمليات مسح ميدانية عقب الزلازل. وأكد والي أضنة مصطفى ياووز عدم تلقي مركز الطوارئ 112 بلاغات عن أضرار أو إصابات، فيما أعلنت السلطات في عثمانية أيضاً عدم تسجيل أوضاع سلبية عقب الهزة الأقوى.

وأكدت وزارة الداخلية التركية أن فرق «آفاد» والجهات المعنية بدأت عمليات المسح فور وقوع الهزات، وأن التقارير الأولية لم تسجل خسائر بشرية أو مادية.