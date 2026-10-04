أعلن متحدث مطارح ومعركة الكرامة مدير عام مديرية الزاهر بمحافظة الجوف عامر محمد صلاح، اليوم (الأحد) انطلاق العمليات العسكرية الميدانية لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية وبسط نفوذ الدولة على كامل التراب الوطني، مؤكداً أن القوات المسلحة وأبناء القبائل حققوا انتصارات ميدانية نوعية تمثلت في تحرير منطقتي «النُدُر» و«الحصيف» وعدد من الموقع الاستراتيجية غرب منطقة «اللبنات».

وأوضح صلاح في تصريحلـ«عكاظ» أن إعلان التعبئة العامة والتوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي شهدت تفاعلاً واسعاً واستجابة فورية من قبائل الجوف، الذين انتقلوا فعلياً من مرحلة الأقوال إلى العمل الميداني المنظم تحت مظلة القيادة الرسمية.

وكشف متحدث «مطرح الكرامة» عن انهيارات متسارعة وفرار جماعي لعناصر المليشيا الحوثية من منطقة «الشهلاء» باتجاه محافظة صعدة تحت شدة النيران والمواجهات الضارية، مشيراً إلى فرض تكتم إعلامي تكتيكي على بعض التفاصيل الميدانية للحفاظ على سير العمليات العسكرية وسلامة القوات المرابطة.