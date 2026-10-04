أعلن رئيس جامعة نجران انطلاق أعمال تطوير الخطة الاستراتيجية الثالثة للجامعة للأعوام 2027–2031، تحت شعار «قدرات تتجدّد.. لمستقبل نصنعه معاً»، داعياً منسوبي الجامعة وطلبتها وخريجيها وشركاءها إلى الإسهام في صياغة أولوياتها وتوجهاتها المستقبلية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المرحلة الجديدة تستند إلى ما تحقق من منجزات، وتتطلع إلى تعليم مستدام ومتجدد، وبيئة جامعية تعزز جودة الحياة والانتماء، ومنظومة بحث وابتكار تربط المعرفة بالتطبيق، وتقدّم حلولاً تخدم المجتمع والتنمية.

وأكد أن تطوير الخطة يستهدف إحداث تحوّل مستدام في الإنسان والمعرفة والمؤسسة، تتطور معه قدرات الجامعة وتتسع فرصها، ويتعزز إسهامها في تنمية منطقة نجران وخدمة الأولويات الوطنية، بما يواكب تحولات التعليم الجامعي ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشدّد على أن المشاركة تمثّل مرتكزاً أساسياً في بناء الخطة، مؤكداً أهمية الاستفادة من خبرات مجتمع الجامعة وشركائها ورؤاهم في تحديد الأولويات واستشراف فرص المستقبل، وصياغة مسار تتكامل فيه الأدوار والمسؤوليات لتحقيق أثر مستدام.