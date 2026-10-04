ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مواطنين مخالفين لنظام البيئة في محمية الملك سلمان الملكية، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، وبحوزتهم بندقية شوزن، وبندقيتان هوائيتان، و65 ذخيرة هوائية، و73 كائناً فطرياً مصيداً، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.



100,000 ريال غرامة



شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة تصل إلى 100,000 ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة تصل إلى 10,000 ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة تصل إلى 5,000 ريال، وعقوبة صيد طائر الدّخل دون ترخيص غرامة تصل إلى 5,000 ريال.



وأهابت القوات بالمبادرة إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة، وستُعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.