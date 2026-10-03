أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تحويل الدراسة غداً (الأحد) إلى نظام التعليم عن بُعد عبر منصة «مدرستي»، في جميع مدارس المنطقة ومحافظاتها.

وأوضحت الإدارة أن القرار جاء بناءً على التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية، مشيرةً إلى استمرار العملية التعليمية وفق الجداول الدراسية المعتمدة عبر منصة «مدرستي».

وأكدت الإدارة أهمية متابعة الطلبة لدروسهم والالتزام بأوقات الحصص الدراسية المقررة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية واستمرارها عن بُعد.