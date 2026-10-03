ودّعت الطائف، اليوم (السبت)، أربع ممرضات من الجنسية الهندية وسائقهن، إثر حادث سير مأساوي على طريق العويلة - الحجرة بمحافظة رنية، بعد يومين من حادث أودى بحياة خمس معلمات وسائقهن أثناء توجههن إلى مقر عملهن.

وقع الحادث، إثر تصادم المركبة المقلة لهم بسيارة أخرى ليلة أمس أثناء ذهابهم لمقر عملهم بمركز صحي العويلة التابع لمحافظة رنية، ونجا سائق المركبة الأخرى من الحادث، وفور تلقي البلاغ باشرت الجهات المعنية موقع الحادثة، وجرى نقل المتوفين إلى مستشفى رنية.

وقدّم تجمع الطائف الصحي تعازيه في وفاة الممرضات، مؤكداً لـ «عكاظ»، أن تفاصيل وملابسات الحادث لدى الجهات المختصة.

وجاءت الحادثة، في الوقت الذي لم تكد فيه الطائف تفيق من حادثة خمس معلمات وسائقهن، الذين توفوا فجر أمس الأول، إثر حادث مروري في رضوان على طريق الطائف - الرياض، أثناء توجههم إلى ابتدائية ومتوسطة حيلان.