يتواصل الجدل حول أزمة قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو ومدربه جورجي جيسوس، بعد أن غادر نجم النصر معسكر المنتخب غاضباً قبل مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.

بدأت الأزمة بعدم مشاركة كريستيانو رونالدو أمام النرويج في دوري الأمم الأوروبية، (الأحد) الماضي، رغم إجرائه عمليات الإحماء.

ووفقاً لتقارير صحفية، كان من المقرر أن يعتذر جيسوس لرونالدو علناً في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الدنمارك، وهو ما لم يحدث، إذ أكد المدرب أنه لن يغير قناعاته الفنية، حتى لو كان ذلك من أجل قائد المنتخب، ما دفع رونالدو إلى مغادرة المعسكر.

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، أثار رونالدو جدلاً واسعاً في الساعات الماضية بإعجابه بمنشور على «إنستغرام» انتقد فيه اللاعب البرازيلي فيليبي ميلو المعاملة التي يتلقاها «الدون» في المنتخب البرتغالي، إذ قال ميلو: «هناك فرق شاسع في طريقة تعامل البرتغاليين مع كريستيانو رونالدو، وطريقة تعامل الأرجنتينيين مع ليونيل ميسي».

وأضاف: «أرى احتراماً أكبر من الخصوم عندما يلعبون ضد رونالدو مقارنة بزملائه في الفريق، هل رأيتم لاعب نابولي الذي سجل هدفاً أمام البرتغال؟ لقد غضب بشدة حتى إنه دفع جيسوس، أرى احتراماً أكبر منه مقارنة بزملائه في المنتخب، لا أحد هناك يُضاهيه، ولا أحد في نفس مستوى كريستيانو، لا يُمكن السماح لأفضل لاعب في التاريخ بالرحيل بهذه الطريقة».