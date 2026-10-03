لقيت امرأة تبلغ 102 عام مصرعها، فيما أنقذت فرق الطوارئ نحو 90 شخصاً، إثر سيول جارفة اجتاحت بلدة مادريغيراس في مقاطعة ألباسيتي الإسبانية، بعد أمطار غزيرة أغرقت مناطق واسعة من البلدة وحاصرت السكان داخل منازلهم.



142 لتراً من الأمطار

وسجلت مادريغيراس نحو 142 لتراً من الأمطار لكل متر مربع خلال فترة قصيرة، ما دفع السلطات إلى تفعيل خطة الطوارئ ونشر فرق الإنقاذ والأمن والإطفاء في المناطق المتضررة.

وبحسب السلطات المحلية، ارتفع منسوب المياه داخل المنزل الذي كانت توجد فيه المرأة المتوفاة إلى أكثر من متر، فيما وصلت المياه في بعض المنازل إلى مستويات أعلى، وسط بلاغات متتالية من سكان حاصرتهم السيول.



90 عملية إنقاذ

ونفذت فرق الطوارئ نحو 90 عملية إنقاذ خلال ساعات المساء والليل، تركز معظمها على أشخاص علقوا داخل منازلهم، فيما شاركت قوات الحرس المدني والإطفاء والصليب الأحمر في عمليات الإنقاذ والاستجابة.



المياه تجرف المركبات

وتسببت السيول في جرف وتكدس عشرات المركبات في الشوارع، إضافة إلى أضرار لحقت بعدد من المنازل والمتاجر، فيما غطت كميات كبيرة من الطين والمخلفات الطرق والمناطق المنخفضة.

وقال رئيس بلدية مادريغيراس إن السيول تعد من الأكبر التي شهدتها البلدة منذ خمسينات القرن الماضي، في وقت واصلت فيه فرق الطوارئ أعمال إزالة المياه وفتح الطرق.



بدء أعمال التنظيف

وبدأت السلطات والسكان عمليات تنظيف واسعة لإزالة الطين والحطام والمركبات المتضررة، فيما أعيد فتح عدد من الطرق بعد انحسار المياه، واستمر إغلاق أجزاء أخرى بسبب الأضرار التي خلفتها السيول.