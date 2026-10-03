تحولت لحظات الفرح إلى حالة من الذعر، بعدما هرب حصان يجر عربة «حنطور» تقل عروسين خلال حفل زفاف في الإسكندرية، قبل أن تنقلب العربة بهما وسط الطريق.

وأظهر مقطع فيديو متداول، انطلاق الحصان بشكل مفاجئ بالعربة التي كان يستقلها العروسان، بينما حاول عدد من الحاضرين والمارة اللحاق به والسيطرة عليه، وسط حالة من الارتباك والخوف.

وكشف صاحب عربة الحنطور لـ«عكاظ» أن الحصان تعرّض لصعقة كهربائية استمرت نحو ثانيتين إلى ثلاث ثوانٍ، ما أصابه بحالة من الهلع ودفعه إلى الهرب بالعروسين. وأكد أن العروسين بخير ولم يتعرضا لأي إصابات جراء الواقعة.

مطاردة تنتهي بانقلاب العربة

وواصل الحصان الركض بالعروسين، فيما حاول أحد الأشخاص الإمساك به وإيقافه، بينما سارع آخرون إلى ملاحقته، في محاولة للسيطرة عليه وإنهاء حالة الهلع التي أحدثها في الشارع.

وبعد لحظات، انتهت المطاردة بانقلاب عربة «الحنطور» التي تقل العروسين، وسط تجمع الحاضرين حولهما للاطمئنان عليهما ومساعدتهما.

وتحولت جولة العروسين، التي كانت جزءًا من احتفالات الزفاف، إلى موقف مفاجئ وثقته كاميرات الهواتف، قبل أن تنتهي الواقعة بسلام، وفق تأكيد صاحب العربة.