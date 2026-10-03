اختتم المؤتمر الدولي للطب الوراثي - الجينومي SSMG 2026 أعماله مساء (الخميس) الماضي في جدة بتكريم الفائزين بأفضل ثلاثة ملصقات وأبحاث علمية، تقديراً للتميز البحثي والمساهمات العلمية في مجال الطب الوراثي والجينومي.

وجاء في المركز الأول بحث فريق جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عن تقنية النانو المعنون ب«NanoRangerTM Enables Rapid Single-Base-Pair Resolution of Genomic Disorders»، الذي قدم تقنية متطورة تعتمد على التسلسل طويل القراءة لتحديد التغيرات الجينية المعقدة بدقة عالية، بما يسهم في تحسين التشخيص الجيني وتطوير فحوص أكثر دقة للكشف عن حَمَلة الأمراض الوراثية. وأعد البحث Yingzi Zhang وChongwei Bi وSeba Nadeef وSateesh Maddirevula وMashael Alqahtani وFowzan S. Alkuraya وMo Li.

وحصل على المركز الثاني بحث الدكتورة Dania Awata وفريقها من جامعة حمد بن خليفة القطرية بعنوان «Mapping the circular RNA landscape in breast cancer highlights its diagnostic and therapeutic potential in Triple Negative Cancer»، والذي تناول دور الحمض النووي الريبي الدائري في سرطان الثدي الثلاثي السلبي، وكشف عن مؤشرات جزيئية واعدة يمكن أن تسهم مستقبلاً في التشخيص وتطوير أهداف علاجية جديدة.

أما المركز الثالث فكان من نصيب بحث من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة بعنوان «Targeted Molecular Characterization and In Silico Functional Assessment of TP53 Variants in Saudi Patients with Diffuse Large B-Cell Lymphoma»، وأعده فريق بحثي ضم عبدالله الرحماني وصابرين بخاري وأسماء العطاس ورؤى قدم وصفاء الدهلوي وPeter Natesan Pushparaj ودعاء القعيدي وعائشة العليمي وهبة الخطابي، وتناول التغيرات الجينية في جين TP53 لدى مرضى سرطان الغدد الليمفاوية المنتشر كبير الخلايا البائية، وأهميتها المحتملة في فهم الخصائص الجزيئية للمرض.

وسلّمت رئيسة الجمعية السعودية للطب الوراثي المستشارة علياء قاري ورئيس المؤتمر الدكتور خالد الوسية شهادات التكريم للفائزين، في ختام فعاليات المؤتمر، الذي شهد على مدى يومين برنامجاً علمياً متنوعاً بمشاركة نخبة من المختصين والباحثين في الطب الوراثي والجينومي.

هذا وكان مدير مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة الدكتور صلاح باز قد رعى افتتاح المؤتمر ظهر (الأربعاء) الماضي في جدة.