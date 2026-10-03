كشف تقرير حكومي حديث (اطلعت «عكاظ» عليه) أن إجمالي المستفيدين من مبادرة «الاندماج في سوق العمل» بلغ 135,596 مستفيداً حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026، إذ تهدف المبادرة إلى تمكين العمالة المسجلة بحالة «متغيب عن العمل» من تصحيح أوضاعها، والانتقال إلى منشآت أخرى، وتأسيس علاقات تعاقدية نظامية جديدة.



وتسهم المبادرة في الحد من أعداد العمالة المخالفة داخل سوق العمل، وتعزيز قدرة المنشآت على استقطاب الكفاءات المتاحة محلياً، إضافة إلى حماية الحقوق العمالية وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العمل.



وتوقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تسهم المبادرة في تقليص أعداد الدعاوى الإدارية المقامة ضدها بشأن بلاغات التغيب، والمساهمة في تحقيق مستهدفات تقليل أعداد المخالفين في المملكة، إلى جانب تقليل الأعمال التشغيلية لدى إدارات الوزارة والشكاوى المرفوعة من العمالة بشأن بلاغات التغيب.



كما تستهدف المبادرة المساهمة في زيادة الإيرادات غير النفطية، من خلال تحصيل المقابل المالي المفقود لرخص عمل العمالة المتغيبة عن العمل، فيما تشمل الفئة المستهدفة أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص.



وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت في شهر سبتمبر 2025، مبادرة لتصحيح أوضاع العمالة المهنية المسجلة بحالة «متغيب عن العمل»، بما يتيح لها الانتقال نظامياً إلى صاحب عمل جديد، في خطوة تستهدف معالجة أوضاع العمالة المتغيبة وإعادة دمجها في سوق العمل.



وتشمل المبادرة العمالة التي تحولت حالتها إلى «متغيب عن العمل» بعد انتهاء المهلة النظامية المقررة عقب الانقطاع عن العمل، وكذلك العمالة التي انتهت أو أنهيت عقود عملها الموثقة، إضافة إلى العمالة التي لديها بلاغات تغيب سابقة.



واشترطت الوزارة للاستفادة من المبادرة أن يكون العامل قد أمضى 12 شهراً على الأقل داخل المملكة بصورة متصلة قبل الانقطاع عن العمل أو انتهاء العقد، مع التزام صاحب العمل الجديد بسداد المقابل المالي المتأخر لرخصة عمل العامل.



وسبق أن أجرت الوزارة تحديثات على إجراءات انقطاع العامل عن العمل، تمنح العامل الوافد بعد تسجيل الانقطاع 60 يوماً للانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي، قبل تحول حالته إلى «متغيب عن العمل» في حال عدم اتخاذ أحد الخيارين.



* الاندماج في سوق العمل:



- 135,596 مستفيداً من المبادرة



- تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة



- الانتقال إلى منشآت عمل جديدة



- تقليص دعاوى وشكاوى التغيب