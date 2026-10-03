يستعد الفنان المصري محمد إمام للعودة إلى مشروع سينمائي جديد يحمل اسم «الأساتذة»، بالتعاون مع المخرج أحمد خالد موسى في تجربة تجمعهما مجددًا بعد تعاونهما السابق في فيلم «شمس الزناتي.. أيام الشقاوة».

ويشارك في صناعة الفيلم الكاتب محمد الدباح، فيما يتولى محمد الرشيدي مهمة الإنتاج، ليشكل العمل محطة جديدة في مسيرة التعاون بين إمام وموسى، مع ترقب الكشف عن مزيد من تفاصيل التجربة خلال الفترة القادمة.



تعاون سينمائي جديد

ويأتي «الأساتذة» ليجدد الشراكة الفنية بين محمد إمام وأحمد خالد موسى، بعد التجربة التي جمعتهما في «شمس الزناتي.. أيام الشقاوة»، إذ يخوض الثنائي من خلال الفيلم الجديد تجربة سينمائية أخرى بطابع مختلف.

نجوم «شمس الزناتي 2»

يشارك محمد إمام بطولة «شمس الزناتي 2» عدد من الفنانين، بينهم ياسمين رئيس، باسم سمرة، محمد ثروت، محمود عبد المغني، خالد أنور، أحمد خالد صالح وأحمد عبد الحميد، فيما كتب السيناريو محمد الدباح، وأخرج الفيلم أحمد خالد موسى، وتولى محمد الرشيدي إنتاجه.



عودة إلى بدايات فرقة الزناتي

يستند الفيلم إلى عالم «شمس الزناتي» الذي قدمه عادل إمام عام 1991، لكنه يعود بالأحداث إلى ما قبل الفيلم الأصلي بنحو 15 عامًا، ليرصد المراحل الأولى التي سبقت تكوين فرقة الزناتي.



تعاون متجدد بين إمام وموسى

ويعيد «شمس الزناتي 2» الجمع بين محمد إمام وأحمد خالد موسى سينمائيًا، بعد تعاونهما في فيلم «لص بغداد» عام 2020، الذي شارك في بطولته ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، بيومي فؤاد وسعد المختار، مع ظهور أحمد رزق ضيف شرف.



آخر أعماله

وشارك محمد إمام في دور السينما سابقاً بفيلم «صقر وكناريا»، الذي جمع في بطولته إلى جانب شيكو، يسرا اللوزي، وانتصار، ويارا السكري، وخالد الصاوي وآخرون، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبدالله.