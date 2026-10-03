أعلن الفنان المصري محمد رمضان تحركه لتطوير مسجد يقع بجوار مبنى مديرية أمن الجيزة القديم بالقاهرة، مؤكداً أن الاهتمام بالمسجد يأتي ضمن أولوياته، وذلك بعد تفاعل أحد متابعيه مع منشور يتحدث عن الأرض المحيطة بالمديرية ومشروع استثماري مرتقب فيها.



تفاصيل تطوير المسجد

بدأت القصة بعدما كتب أحد المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاً هنأ خلاله محمد رمضان على ما ذكره بشأن شراء أرض مديرية أمن الجيزة وتحويلها إلى مشروع استثماري، متسائلاً عن مصير المسجد الملاصق للمبنى القديم، قبل أن يرفق تعليقه بآية قرآنية عن عمارة المساجد.

ورد محمد رمضان على المتابع، موضحاً أن هناك جهوداً جارية بالفعل من أجل تطوير المسجد، إلا أن تنفيذ الخطوة لم يُحسم بعد، في انتظار الحصول على موافقة وزارة الأوقاف.

وقال رمضان: «بنسعى بأقصى جهد لتطوير المسجد وفي انتظار موافقة وزارة الأوقاف، وثقة في الله سوف نهتم به أكثر من المشروع».

«بيت من بيوت ربنا» في صدارة الأولويات

وأشار محمد رمضان إلى أن تطوير المسجد يحظى باهتمام خاص لديه، مؤكداً أن بدء أعمال التطوير في أحد بيوت الله يمثل أمراً مهماً بالنسبة إليه.

وأضاف: «خير لينا أن أول عملية تطوير تكون بيت من بيوت ربنا.. ثقة في الله هنعمل شيء مُبهر وفخم».

ويأتي حديث رمضان في وقت لم تتضح فيه بعد التفاصيل النهائية لمشروعه الاستثماري الجديد المرتبط بالأرض، بينما يترقب الجمهور ما ستسفر عنه الإجراءات الخاصة بتطوير المسجد بعد الحصول على الموافقات الرسمية.



مشاركة رمضان 2027

وعلى صعيد الدراما، يستعد محمد رمضان للعودة إلى شاشة رمضان 2027 من خلال مسلسل «عشماوي»، الذي يشارك في بطولته باسم سمرة، ومي عمر، وانتصار، إلى جانب عدد من الفنانين.

ويكتب العمل محمد إسماعيل أمين، فيما يتولى بيتر ميمي مهمة الإخراج، بينما يتولى صادق الصباح إنتاج المسلسل، تمهيداً لعرضه ضمن الموسم الدرامي الرمضاني القادم.