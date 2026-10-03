فجعت الساحة الفنية اللبنانية برحيل الفنانة الشابة ندى دندش، المعروفة بلقب «ابنة العاصي»، إثر تعرضها لحادثة سير مروعة، مخلفة حالة واسعة من الصدمة والحزن العميق بين أهالي مدينة الهرمل ومتابعيها الذين استقبلوا الخبر بقلوب مفطورة.

كانت الفنانة الراحلة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو تثبيت حضورها في الساحة الغنائية، مركزة على المزج بين الأصالة الطربية واللون الشعبي الذي يعبر عن بيئتها، مما جعلها محط أنظار الجمهور ومحبي الطرب الأصيل في لبنان.

وبرز اسم ندى دندش بشكل لافت في مايو 2024، حين حلت ضيفة على برنامج «المسرح» للإعلامية كارلا حداد عبر شاشة «LBC»، وقدمت حينها أداءً استثنائياً لأغنية «مشوار الحياة» للفنان الراحل نهاد طربيه، وهو الظهور الذي ترك بصمة واضحة لدى المشاهدين.

وواصلت الراحلة سعيها الفني حتى لحظاتها الأخيرة، وكان من أبرز محطاتها الإعلامية ظهورها في شهر يناير 2026 ضمن برنامج «صباح اليوم» على قناة «الجديد». وتحدثت خلال اللقاء بكل شغف عن تجربتها الفنية وطموحاتها في رسم هوية غنائية مستقلة تجمع بين عراقة الطرب وروح الأغنية الشعبية، قبل أن يختطفها الموت في حادثة سير مفاجئة، ليطوي صفحة شابة كانت تبني أحلامها الكبيرة في عالم الفن.