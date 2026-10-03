أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 71 عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات وتحشيدات قتالية وتعزيزات تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من مناطق محافظة تعز.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي أن العمليات استهدفت تجمعات وتحشيدات وتعزيزات في الأقروض، وسامع، والأحكوم، والأكبوش، وجبل راسن، وجبل جرداد، وبني عمر، وبني بكاري، والكعاوش، والأثاور.

تدمير وسائل نقل وإسناد

وأوضح النزيلي أن العمليات أسفرت عن تدمير عدد من وسائل النقل والإسناد التابعة للحوثيين، إضافة إلى تحييد عدد من عناصرهم.

وأكد المتحدث أن العمليات أدت إلى إفقاد التشكيلات المستهدفة القدرة على مواصلة القتال.

استمرار العمليات

وشدد المتحدث على استمرار القوات في أداء مهامها، مؤكداً أن تعز ستظل عصية على مليشيا الحوثي الإرهابية، وأن القوات ستواصل التصدي لمحاولات النيل منها أو فرض واقع عليها.