وسط حالة الجدل التي تحيط بالدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، نفى نجل الفنان المصري محمد الحلو ما تردد عن اعتذار والده عن المشاركة في فعاليات المهرجان، مؤكداً استمرار مشاركته في حفلات المهرجان بالقاهرة والإسكندرية.

محمد الحلو يشارك في القاهرة والإسكندرية

وجاء توضيح حماده الحلو عبر حسابه على «فيسبوك»، رداً على ما نشر بشأن اعتذار والده عن المشاركة، إذ أكد عدم صحة ما تداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحاً أن والده مستمر في برنامجه ضمن فعاليات المهرجان.

اعتذارات متتالية عن الدورة الـ34

ويأتي حسم موقف محمد الحلو في وقت تشهد فيه الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية حالة من الجدل، بالتزامن مع اعتذار عدد من الفنانين عن المشاركة في فعالياتها، عقب التطورات والتصريحات المرتبطة برئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور رضا الوكيل.

وكان الفنان المصري محمد ثروت قد أعلن اعتذاره عن المشاركة في الدورة الجديدة، كما شملت قائمة المعتذرين الفنان عاصي الحلاني والفنانة مروة ناجي، إلى جانب عدد من الأسماء الأخرى، ما أثار تساؤلات حول خريطة المشاركات الفنية في الدورة القادمة.

محمد الحلو خارج قائمة المعتذرين

وبتأكيد نجله، يظل محمد الحلو ضمن الفنانين المشاركين في الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، مع استعداداته للظهور في فعاليات القاهرة والإسكندرية، في وقت تتواصل فيه التحضيرات لانطلاق المهرجان وبرنامجه الفني المقرر إقامته خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر 2026.

احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر

يشار إلى أن محمد الحلو يستعد لإحياء احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والمقرر إقامتها (الخميس) القادم على خشبة مسرح البالون بالقاهرة، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.