نفت الإدارة العامة للمرور اشتراط إجراء الفحص الدوري قبل إسقاط المركبات التالفة، وأوضحت أن مالك المركبة يمكنه تسليمها إلى أقرب مركز تشليح معتمد لإتمام إجراءات الإسقاط.

جاء توضيح «المرور» رداً على استفسار بشأن الإجراء المتبع لإسقاط المركبات التالفة التي لم يعد ملاكها يستفيدون منها، وبقيت متوقفة لسنوات، وما إذا كان يتعين إخضاعها للفحص الدوري قبل إسقاطها.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، في ردها، أنه «بالإمكان تسليمها لأقرب مركز تشليح معتمد»، بما يوضح المسار المتاح أمام ملاك المركبات الراغبين في إسقاط مركباتهم التالفة، ويحسم التساؤل ما تردد عن ضرورة الفحص الدوري قبل تسليمها.

ويتيح التوضيح لملاك المركبات التالفة معرفة الإجراء المتبع للتعامل معها، إذ يشير رد «المرور» إلى إمكانية تسليم المركبة إلى مركز تشليح معتمد دون اشتراط إجراء الفحص الدوري قبل ذلك.