استقطبت عروض المشاة العسكري الذي تقدمه وزارة الداخلية ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي أمس، أنظار زوار المعرض، وسط تفاعل لافت مع التشكيلات العسكرية ودقة الحركة وانضباط الخطوات.

وتشهد ساحة العرض تجمع أعداد من الزوار لمتابعة أفراد المشاة أثناء تنفيذ الحركات والتشكيلات الجماعية، في أداء اتسم بالتناغم والتزامن، وعكس مستوى التدريب والانضباط في تنفيذ الاستعراضات الميدانية.

ويأتي عرض المشاة ضمن العروض العسكرية التي تقدمها وزارة الداخلية اذ تقدم الفرق العسكرية استعراضات ميدانية تبرز مهاراتها وانضباطها، وتقام العروض العسكرية على فترتين عصراً ومساءً.