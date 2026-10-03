أكدت الأحوال المدنية أن الصورة الشخصية المعتمدة للمرأة عند تجديد بطاقة الهوية الوطنية يجب أن تكون خالية من مساحيق التجميل والمكياج.

جاء التوضيح رداً على استفسار مواطنة سألت عن إمكانية التصوير للهوية الوطنية مع المكياج الخفيف، وأحال حساب «العناية بالعملاء» في الأحوال المدنية إلى الدليل الخاص بالحالات الصحيحة للصور للتجديد ببطاقة الهوية الوطنية. ونصت التعليمات المرفقة على ضرورة أن تكون ملامح الوجه واضحة، وأن تكون الصورة دون تعابير ودون مساحيق تجميل، فيما ظهر النموذج النسائي المعتمد في الدليل بغطاء رأس يغطي الشعر.

وشملت الاشتراطات أن تكون الصورة ملونة ذات خلفية بيضاء، وأن تكون حديثة بحيث لا يتجاوز تاريخ التقاطها ستة أشهر، مع ظهور الوجه بصورة مباشرة ومقابلة للكاميرا.

كما اشترطت الأحوال المدنية خلو الصورة من الطيات أو بقع الحبر أو الثقوب، إضافة إلى تجنب انعكاس الضوء على العينين بما يؤدي إلى ظهور «العين الحمراء».

وبحسب الدليل، فإن مساحيق التجميل والمكياج غير مقبولة في صورة الهوية الوطنية للنساء، مع الالتزام بوضوح الملامح والخلفية البيضاء وحداثة الصورة ومواجهة الكاميرا مباشرة.