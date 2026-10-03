نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم (السبت)، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة جازان ومحافظات الحرث، والدائر (بني مالك)، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والطوال، وصامطة، وأحد المسارحة، وأبو عريش، وضمد، وصبيا، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة وتستمر الحالة حتى الثامنة. كما نبه المركز من هطول أمطار خفيفة وصواعق رعدية على منطقة حائل، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، تشمل عدداً من المحافظات والمناطق المفتوحة والطرق السريعة حتى الساعة العاشرة مساءً.



وفي تبوك توقع المركز رياح شديدة على الوجه وأملج، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحاً تصل سرعتها إلى (50-59) كم/ساعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعاً للأمواج وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة مساءً. ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على منطقة نجران، مصحوبة برياح نشطة تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمة، وثار، وخباش، وحبونا وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً.

ويتوقع في الباحة هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والعقيق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ونبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة، مصحوبة بصواعق رعدية ورياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية اليوم، على منطقة القصيم، تشمل مدينة بريدة، ومحافظات عنيزة، والبكيرية، والبدائع، والأسياح، والشماسية، والمذنب، وعيون الجواء، ومركزي الثامرية والعمار وستستمر الحالة حتى الساعة العاشرة مساءً.