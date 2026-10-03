في تصريحات نارية أشعلت منصات التواصل الاجتماعي، خرجت الفنانة والراقصة المصرية دينا لتجيب بجرأة عن السؤال الأكثر إحراجاً وتكراراً في مسيرتها: «كم مرة تزوجت؟»، مفجرة مفاجآت مدوية حول أسرار حياتها الشخصية وعدد زيجاتها الذي وصل حتى الآن إلى تسع مرات.

عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» وضمن أحدث حلقات سلسلتها المصورة «اسمع من دينا» والتي أطلقتها تحت عنوان صارخ «أعشق الزواج»، أقرت دينا بأنها غالباً ما ترتبك وتنسى العدد الحقيقي لأزواجها حين تُسأل في اللقاءات الإعلامية.

وردت دينا على موجة الاستنكار التي تواجهها عادةً بنبرة تهكمية ساخرة قائلة: «عقلي ليس دفتراً حتى أتذكر كل التفاصيل والأرقام بدقة، وأنا أكون صادقة تماماً حين أنسى»!

وفي محطة أكثر جرأة، كشفت دينا عن السبب الحقيقي وراء تعدد زيجاتها، مؤكدة أن السر يكمن في رفضها التام لأي علاقات عاطفية غير رسمية، فحين يقع الإعجاب والتفاهم المتبادل، يكون قرار الارتباط الرسمي والفوري هو خيارها الوحيد.

وزادت قائلة: «لم أكن أدخل علاقة عاطفية دون طابع رسمي أبداً». ولم تقف دينا عند هذا الحد، بل فاجأت الجمهور بمقارنة مسيرتها العاطفية بالفنانة الراحلة تحية كاريوكا (التي تشير المصادر إلى أنها تزوجت نحو 14 مرة)، مؤكدة أنها لم تبلغ ذلك الرقم القياسي بعد، لكنها اختتمت رسالتها بتحدٍ مرح قائلة: «سأواصل الزواج.. وربما أنافس تحية يوماً ما، ولن أقف عند هذا الرقم».