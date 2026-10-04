فتحت الفنانة المصرية لوسي ملف ابتعادها عن الساحة الفنية، كاشفةً أنها فكرت جديًا في اعتزال التمثيل والتفرغ لحياتها الخاصة وأسرتها، في ظل شعورها خلال الفترة الأخيرة بعدم التقدير، إلى جانب عدم ملاءمة بعض الأدوار المعروضة عليها لمسيرتها الفنية.

أدوار لا تناسب مشوارها

وأوضحت لوسي، في تصريحات تلفزيونية، أن معظم العروض التي تصل إليها تتركز خلال موسم رمضان، فيما تأتي بعض الأدوار محدودة التأثير ولا تتناسب، من وجهة نظرها، مع تاريخها الفني.

وأكدت أنها لم تعتد السعي وراء المنتجين أو المخرجين للحصول على فرصة، قائلة إنها لا ترى نفسها مضطرة إلى فرض حضورها على أي جهة إنتاجية، رغم امتلاكها اسمًا فنيًا كبيرًا، مشيرة إلى أنها لا تضع شروطًا مالية مبالغًا فيها: «أنا ممثلة اسمها كبير وسعري رخيص».

الأمومة غيّرت شخصيتها

وتحدثت لوسي عن تأثير الأمومة في حياتها، مؤكدة أن ابنها فتحي أحدث تحولًا واضحًا في شخصيتها، وجعلها أكثر هدوءًا وصبرًا، كما ساهم في إعادة ترتيب أولوياتها وتغيير نظرتها إلى كثير من تفاصيل الحياة.

دافعت عن العوضي وأشادت بياسمين

وفي سياق آخر، دافعت لوسي عن الفنان أحمد العوضي، مؤكدة أنه لم يقصد الإساءة إلى المرأة، كما أشادت بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدة أن قيمتها الفنية والإنسانية جعلت حضورها راسخًا ويصعب نسيانه.

«علاقتي بالله قائمة على الحب»

وتطرقت الفنانة المصرية إلى علاقتها بالله، موضحة أنها تقوم على الحب وليس الخوف، ومؤكدة حرصها على فعل الخير وستر الآخرين، باعتبارهما من الأمور التي تتمسك بها في حياتها.

«فهد البطل» آخر ظهور درامي

وكان آخر ظهور درامي للوسي من خلال مسلسل «فهد البطل»، الذي عُرض في موسم رمضان 2025، وشارك في بطولته أحمد العوضي، وأحمد عبدالعزيز، وميرنا نور الدين، وصفوة، وصفاء الطوخي، وعزت زين، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.