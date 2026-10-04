حاول مدرب المنتخب البرتغالي جيسوس تهدئة الأجواء وإغلاق باب التكهنات حول علاقته بقائد المنتخب كريستيانو رونالدو، بعد التوتر الذي أعقب مغادرة الأخير معسكر المنتخب.



ونشر جيسوس صورة أرشيفية عبر حسابه على «إنستغرام» يظهر فيها وهو يصافح رونالدو قبيل إحدى المباريات، وعلق عليها: «كريس (كريستيانو) هو رمز للمنتخب البرتغالي، رمز للبرتغال بأكملها، وهذا أمر يجب أن يكون واضحاً جداً للجميع».



وتعود تفاصيل التوتر إلى مواجهة النرويج الأخيرة، حين ظل رونالدو على مقاعد البدلاء طوال الـ90 دقيقة رغم إجرائه عمليات الإحماء، في اللقاء الذي انتهى بفوز البرتغال 2-1، وفق التقرير الذي بثه موقع «RT».



وازدادت السخونة بعد تصريحات جيسوس التي أكد فيها أن رونالدو لن يبدأ أساسياً أيضاً أمام الدنمارك، مشدداً على أن قراراته فنية بحتة، وعلى إثر ذلك غادر رونالدو معسكر المنتخب.



من جانبه، كتب رونالدو عبر حسابه على «إنستغرام» أنه سيكشف في الوقت المناسب للشعب البرتغالي بأسره حقيقة الأسباب الكامنة وراء هذا القرار.