بلغ المنتخب الإماراتي نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بعد فوزه على نظيره العماني بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن فيصل الرياضية بجدة، ضمن الدور نصف النهائي.



وسجل عثمان كامارا هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 22، فيما فشلت محاولات المنتخب العماني لإدراك التعادل في الشوط الثاني، ليحافظ «الأبيض» على تقدمه حتى النهاية ويحسم بطاقة العبور.



وضرب المنتخب الإماراتي موعداً مع نظيره السعودي في النهائي المقرر (الثلاثاء) القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بعدما تأهل «الأخضر» على حساب قطر بركلات الترجيح 3-2 عقب التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.