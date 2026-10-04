أكد مدرب المنتخب العُماني طارق السكتيوي أن فريقه لم يستحق الخسارة أمام الإمارات في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن فيصل الرياضية بجدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، مشيراً إلى أن سوء الحظ وقلة التركيز حرماه من بلوغ النهائي.



وقال السكتيوي في المؤتمر الصحفي: «كانت مباراة شيقة بين منتخبين شقيقين، لم نبدأها بالشكل الجيد واستقبلنا هدفاً من ركلة حرة في ظل غياب الرقابة، رغم أننا سنحت لنا فرص لم نستغلها».



وأضاف: «في الشوط الثاني كنا أفضل، عملنا على الأطراف وحاولنا الضغط وصناعة الفرص أمام منتخب إماراتي قوي في الاستحواذ والمحافظة على الكرة، لكن لم نوفق».



وتابع: «نشعر بمرارة كبيرة، أكرر أننا لم نكن نستحق الهزيمة، لكن الظروف وسوء الحظ لم تكن في صالحنا، ووصولنا إلى دور الأربعة ووجودنا ضمن أفضل منتخبات البطولة يعد إنجازاً».



وأوضح أن استقبال الأهداف من الكرات الثابتة يعود لقلة التركيز، وهي مسألة ذهنية أكثر منها فنية أو تكتيكية، مؤكداً العمل على تطوير المجموعة من جميع النواحي.



وشدد السكتيوي على أن التغيير في منظومة المنتخب العُماني ضرورة وليس خياراً، قائلاً: «من الصعب العمل مع لاعبين تتجاوز أعمارهم 33 عاماً، باب المنتخب مفتوح للجميع وسندرس جميع الخيارات في المرحلة القادمة».



واختتم: «البطولة كانت ناجحة جداً بالنسبة لنا، وتنتظرنا استحقاقات أكبر سنبني عليها، أطلب من الجميع الثقة في عملنا، والقادم سيكون أجمل بإذن الله».