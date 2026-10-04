هنأ وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل المنتخب السعودي بتأهله إلى نهائي «خليجي 27»، مؤكداً أن التأهل جاء مستحقاً بعد مشوار مميز.



وكتب عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «ألف مبارك لصقورنا التأهل إلى نهائي خليجي 27، مشوار مميز وتأهل مستحق».



وأضاف: «وكل الشكر لجماهيرنا الوفية على حضورها ودعمها ومؤازرتها.. مبارك للجميع».



يذكر أن المنتخب السعودي تأهل إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، بعد فوزه على المنتخب القطري بركلات الترجيح (3-2)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.



وشهدت المباراة تكافؤًا في الأداء بين المنتخبين خلال شوطي المباراة الأصليين، اللذين انتهيا بالتعادل السلبي دون أهداف، رغم المحاولات المتبادلة للوصول إلى الشباك، وامتد التعادل إلى الشوطين الإضافيين اللذين لم يشهدا أي أهداف، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.



ونجح المنتخب السعودي في حسم المواجهة من علامة الجزاء بنتيجة (3-2)، ليبلغ المباراة النهائية ويواصل مشواره نحو المنافسة على اللقب الخليجي.



وبهذه النتيجة، يلتقي المنتخب السعودي في المباراة النهائية (الثلاثاء) القادم، مع الفائز من مواجهة المنتخبين الإماراتي والعُماني التي تُلعب على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن فيصل الرياضية بجدة، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة.