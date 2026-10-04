دخلت المعركة الميدانية في محافظة البيضاء اليمنية مرحلة الحسم المباشر، عقب تحشيد قبلي وعسكري هو الأكبر من نوعه لدحر مليشيا الحوثي الإرهابية وتطهير كامل المديريات من قبضة الحوثي المدعوم من إيران.

وشهدت الساعات الماضية تداعياً واسعاً لرموز القبائل في مختلف مديريات البيضاء، معلنين حالة الاستنفار القصوى والتأهب لفتح جبهات متعددة في وقت واحد لدحر المليشيا.

في السياق ذاته، كشف مصدر عسكري يمني مطلع لـ «عكاظ» عن تحركات عسكرية متسارعة وتعزيزات لوجستية مكثفة تدفع بها القوات الحكومية اليمنية بإسناد ومتابعة ميدانية باتجاه خطوط التماس والجبهات المتاخمة لمحافظة البيضاء.

وأوضح المصدر أن خطة التحرير تشهد تنسيقاً عالياً بين القوات المسلحة اليمنية ورجال القبائل، مشيراً إلى أن الساعات القادمة ستشهد تطورات ميدانية مفصلية تكسر شوكة مليشيا الحوثي الإرهابية التي باتت تعاني من انهيارات متتالية في صفوف قياداتها وعناصرها الميدانية.

يُذكر أن محافظة البيضاء تُعدّ إحدى أهم المحافظات اليمنية المحورية؛ إذ تتوسط جغرافيا البلد وتتصل بحدود مباشرة مع ثماني محافظات، ما يجعلها الشريان الإستراتيجي الأهم لتأمين المحافظات المحررة وفتح المحاور المباشرة نحو العاصمة صنعاء، وتتميز بتركيبة قبَلية عريقة ذات تاريخ حافل في مناهضة الفكر الطائفي، حيث شكلت قبائلها خزاناً بشرياً وعسكرياً عصياً على الخضوع، ومفتاحاً حقيقياً لكسر مليشيا الحوثي الإرهابية وإعادة رسم ملامح النصر واستعادة الدولة في اليمن.