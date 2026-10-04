تغلب منتخب إسبانيا على التشيك بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء (السبت)، على ملعب «كارلوس تارتيري»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

أهداف المباراة

فرض منتخب إسبانيا هيمنته على الشوط الأول، وسجل هدفين بتوقيع لامين يامال بعد ست دقائق من صافرة البداية، ورودري في الدقيقة 35.

وقلص جيري سِـلاما الفارق للتشيك في الدقيقة 69، لكن ميكيل ميرينو قضى على آمال الضيوف في إدراك التعادل، بتسجيل الهدف الثالث للماتادور الإسباني في الدقيقة 89.

سلسلة اللاهزيمة مستمرة

وعزز منتخب إسبانيا سلسلة اللاهزيمة غير المسبوقة في كرة القدم الدولية للرجال، بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم للمباراة الـ41 على التوالي، متجاوزاً الرقم القياسي السابق لإيطاليا، البالغ 37 مباراة دون خسارة بين عامي 2018 و2021.

صدارة إسبانية

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية، متفوقاً بفارق 3 نقاط على البرتغال، فيما يحل منتخب كرواتيا ثالثاً بـ3 نقاط، ويتذيل التشيك جدول الترتيب دون رصيد.