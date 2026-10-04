اختفت طائرة إسعاف جوي تقل ستة أشخاص فوق المياه أثناء رحلتها من برمودا إلى بوسطن، بعدما فقدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية الاتصال بها، فيما بدأت فرق جوية وبحرية عمليات بحث واسعة قبالة سواحل جزيرة نانتوكيت بولاية ماساتشوستس.

وتقول تقارير إن الطائرة هبطت بسرعة نحو 7500 قدم قبل أن تصطدم بالمياه، بينما لم تعلن السلطات حتى الآن مصير الأشخاص الذين كانوا على متنها.

وقالت متحدثة باسم إدارة الطيران الفيدرالية، لصحيفة «الغارديان»، إن الهيئة أصدرت بلاغًا لبدء عمليات البحث والإنقاذ عن طائرة من طراز Gulfstream G-100، في نحو الساعة 1:20 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وكانت الطائرة، المسجلة في كندا، تقل أربعة أفراد من الطاقم وراكبين اثنين، عندما غادرت مطار إل إف ويد الدولي في برمودا ليلًا متجهة إلى ولاية ماساتشوستس، وفقًا لبيان صادر عن شركة «سكاي بورت»، المشغلة لمطار برمودا، وحصلت عليه وكالة «أسوشيتد برس».

طائرة كانت تنفذ مهمة إجلاء طبي

ونقلت شبكة «NBC News» عن كلارنس توجيريتز، مدير عمليات الطيران في شركة «Latitude Air Ambulance» المشغلة للطائرة، أن الطائرة كانت تنفذ مهمة إجلاء طبي في برمودا.

وقال توجيريتز إن الشركة تشعر بالقلق عندما لا يتواصل أفراد طاقمها معها في الوقت المحدد، لكنه شدد على أن فقدان الاتصال لا يعني بالضرورة وقوع أسوأ الاحتمالات.

وفي بوسطن، أكدت هيئة الموانئ في ماساتشوستس، التي تدير مطار لوغان الدولي، أن الطائرة لم تصل في الموعد المحدد.

وقال متحدث باسم الهيئة: «أفكارنا مع الموجودين على متن الطائرة وأحبائهم بينما تستمر عمليات البحث».

عمليات بحث قبالة سواحل نانتوكيت

وتنسق إدارة الطيران الفيدرالية جهود البحث مع مركز تنسيق الإنقاذ وخفر السواحل الأمريكي لتحديد موقع الطائرة.

وقال خفر السواحل إن منطقة البحث، صباح (السبت)، تقع قبالة سواحل جزيرة نانتوكيت في ولاية ماساتشوستس.

وبدأت فرق جوية ووحدات بحرية عمليات البحث عن الطائرة، فيما تستمر الجهود لتحديد موقعها ومعرفة مصير الأشخاص الستة الذين كانوا على متنها.

تقارير عن هبوط سريع للطائرة

ونقلت شبكة «ABC News» عن مصدر مطلع على التحقيقات أن أيًا من ركاب الطائرة لم يكن أمريكيًا، إلا أن هويات الأشخاص الموجودين على متنها لم تُعلن على الفور.

وأضاف المصدر أن المسؤولين يعتقدون أن الطائرة هبطت بسرعة بنحو 7500 قدم قبل أن تصطدم بالمياه.

ولم تعلن السلطات حتى الآن تفاصيل مؤكدة بشأن سبب فقدان الاتصال بالطائرة، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة البحرية قبالة سواحل ماساتشوستس.