أشاد مدرب المنتخب الإماراتي زلاتكو داليتش، بتأهل فريقه إلى نهائي «خليجي 27»، بعد فوزه على نظيره العُماني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن فيصل الرياضية بجدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.



مؤكداً أنه عاتب لاعبيه على تراجع الأداء بعد تسجيل هدف الفوز أمام عُمان، رغم تحقيق الهدف الأهم ببلوغ النهائي.



وقال زلاتكو في المؤتمر الصحفي: «قدمنا مباراة كبيرة وكنا مميزين، شكراً للجماهير الإماراتية على حضورها ومؤازرتها وتشجيعها لنا».



وأضاف: «بدأنا بشكل ممتاز، لكن بعد تسجيل الهدف لم أكن سعيداً بالأداء. هنأت اللاعبين على التأهل لكنني عاتبتهم على ما قدموه بعد الهدف، وسنحلل كل شيء، فالأهم أننا حققنا هدفنا بالوصول إلى النهائي».



وتابع: «نقدر حضور جماهيرنا ووجودهم معنا في جدة. عندما أتيت إلى الإمارات قلت إن علينا أن نكون يداً واحدة إعلاماً وجماهير ولاعبين، دائماً أطالب بالمساندة والتشجيع، وسنقدم كل ما لدينا في النهائي، والتوفيق من الله».



وعن مواجهة السعودية في النهائي، قال: «ستكون مباراة صعبة أمام المنتخب السعودي وأمام جماهيرهم الكبيرة، هم متعبون خاصة بعد خوضهم الأشواط الإضافية، ونحن أيضاً نمر بضغط المباريات».



واختتم: «سنحلل كل شيء، وسأركز على دراسة المنتخب السعودي من جميع الجوانب والاستعداد للنهائي بأفضل صورة».