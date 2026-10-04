أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن فتح باب القبول والتسجيل لرتبتي (جندي، وجندي أول) رجال، لخريجي العام الدراسي (1447/ 1448هـ) من خلال الرابط الإلكتروني التالي: (https://irec.srg.gov.sa) وذلك لمدة خمسة أيام، ابتداءً من (الأحد) القادم 30/4/1448هـ الموافق 11/10/2026 إلى (الخميس) 4/5/1448هـ الموافق 15/10/2026م، وذلك وفقاً للآتي:

حملة البكالوريوس

أولاً: لحملة شهادة البكالوريوس من خريجي الجامعات السعودية والأجنبية والكليات التقنية برتبة (جندي أول)، في التخصصات التالية: (إدارة المخاطر والأزمات، التعليم الإلكتروني، تقنية المعلومات، إدارة عامة، نظم معلومات، قانون، المالية، أمن سيبراني، علم نفس، المحاسبة، علوم، حاسب، علم اجتماع، إدارة الموارد البشرية، أمن معلومات، الصحة العامة، السكرتارية، علوم البيانات، تحليل البيانات، هندسة مدنية، التدريب والتطوير، هندسة برمجيات، طب طوارئ، هندسة شبكات، الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي).

حملة الدبلوم والبكالوريوس

ثانياً: لحملة شهادة الدبلوم برتبة (جندي)، وشهادة البكالوريوس برتبة (جندي أول) للتخصصات التالية: (دعم فني، فني إشارة، فني إلكترونيات، فني تغذية، فني صيانة وقود وكهرباء عربات، فني طهي، فني مطابع).

ثالثاً: لحملة شهادة الثانوية العامة برتبة (جندي) على تخصص (أمن وحماية).

رابعاً: لحملة شهادة الثانوية العامة برتبة (جندي سائق) على أن يحمل رخصة عمومي.

شروط تالية

وأشارت رئاسة الحرس الملكي إلى أنه يجب أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة ويستثنى من ذلك من نشأ أو وُلد مع والديه أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، ويرفق ما يثبت ذلك، وأن لا يحمل جنسية البلد التي وُلد فيها، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية، ويجتاز كافة إجراءات واختبارات القبول، وأن لا يزيد سن المتقدم عن 23 عاماً لحملة شهادة الثانوية العامة، وعن 25 عاماً لحملة شهادة الدبلوم، وعن 27 عاماً لحملة شهادة البكالوريوس، وأن لا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية، وأن لا يكون المتقدم موظفاً في أية جهة حكومية، وتناسب طول المتقدم مع وزنه، وأن لا يقل الطول عن 175 سم للمتقدمين على تخصص (أمن وحماية)، و(170 سم) للمتقدمين على التخصصات الأخرى، وأن يكون من خريجي العام الدراسي (1447/ 1448هـ)، وتوفر المؤهل العلمي والفني المطلوب للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

ودعت المتقدم إلى الدخول على منصة «مؤهل» بوزارة التعليم وتحديث بيانات المؤهل العلمي عبر الرابط: https://jameah.moe.gov.sa، حيث ستربط البيانات مع منصة «مؤهل» في عمليات الفرز، متمنية التوفيق للجميع.