استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بمقر الوزارة، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف، الذي ودّع وزير الداخلية بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.



وثمّن وزير الداخلية الجهود التي بذلها السفير الروسي خلال فترة عمله في المملكة، متمنياً له التوفيق.



حضر الاستقبال مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ عبدالله بن فهد الفارس، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.