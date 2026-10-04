ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات، صباح اليوم (الأحد)، منطقة سومبا في شرق إندونيسيا، وشعر به سكان مناطق عدة، فيما لم تصدر السلطات تحذيراً من حدوث موجات تسونامي.

وأفادت هيئة الأرصاد وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية (BMKG) بأن الزلزال وقع عند الساعة 5:55 صباحاً بالتوقيت المحلي لغرب إندونيسيا، وكان مركزه في البحر على بعد نحو 14 كيلومتراً جنوب غربي كودي في جنوب غرب سومبا، بإقليم نوسا تنقارا الشرقية.

وحددت الهيئة مركز الزلزال عند الإحداثيات 9.70 درجة جنوباً و118.92 درجة شرقاً، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

لا تحذير من تسونامي

ولم تصدر هيئة الأرصاد والجيوفيزياء الإندونيسية تحذيراً من حدوث موجات تسونامي عقب الزلزال.

وبحسب البيانات الرسمية الأولية، لم تعلن السلطات حتى الآن حصيلة لضحايا أو أضرار كبيرة ناجمة عن الهزة، فيما تستمر متابعة تداعيات الزلزال في المناطق التي شعر سكانها به.