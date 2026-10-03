تابع رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة في اليمن الفريق الركن الدكتور صغير بن عزيز، تطورات العمليات العسكرية والموقف الميداني في محافظة تعز، مشيداً بما وصفه ببطولات وتضحيات القوات المسلحة، مسنودة بالمقاومة الشعبية وأبناء المحافظة، في التصدي لاعتداءات مليشيا الحوثي.

إيجازات من قادة الميدان

واطلع بن عزيز، خلال اتصالات هاتفية مع عضو اللجنة العسكرية العليا اللواء الركن يوسف الشراجي، وقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، ورئيس أركان المحور اللواء الركن عبدالعزيز المجيدي، وقائد مقاومة تعز رشيد شمسان، على إيجازات بشأن سير العمليات القتالية والموقف الميداني على امتداد مسرح العمليات في المحافظة.

وثمّن رئيس هيئة الأركان مساندة أبناء تعز للقوات المسلحة ومبادرتهم إلى النفير والمشاركة في العمليات، مؤكداً وقوف منتسبي القوات المسلحة في مختلف الجبهات والقطاعات إلى جانب القوات في المحافظة.

إشادة بالطيران الحربي والمسيّر

وأشاد بن عزيز بكفاءة القوات المشاركة في المواجهات، وبالقدرات القتالية لسلاح الطيران الحربي والطيران المسيّر، مشدداً على أهمية تعزيز الروح المعنوية ورفع مستوى الجاهزية القتالية.

واستذكر رئيس هيئة الأركان ما وصفه بالتاريخ النضالي والوطني لأبناء تعز ومواقفهم خلال مختلف المراحل والمنعطفات.

إشادة بدعم التحالف

وثمّن بن عزيز مواقف قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، وجهودها في مساندة القوات المسلحة اليمنية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.